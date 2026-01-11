Domenica 11 gennaio, Rai Sport propone una programmazione completa con dirette di sci alpino, tra la Coppa del Mondo di Adelboden e Zauchensee, e partite di calcio femminile. La trasmissione include approfondimenti con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, offrendo agli spettatori aggiornamenti e analisi su eventi sportivi di rilievo. Un appuntamento dedicato agli appassionati di sport, trasmesso in modo chiaro e puntuale.

Rai Sport Domenica domina il palinsesto con sci alpino tra Coppa del Mondo da Adelboden e Zauchensee, studi con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Rai Sport HD e Rai Play offrono una domenica ricca di emozioni, ogni dettaglio delle gare e delle storie degli atleti verso Milano-Cortina. In vista del weekend, Domenica 11 Gennaio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Domenica 11 Gennaio Live Rai Sport: diretta Sci Alpino Adelboden/Zauchensee, Calcio Femminile

Leggi anche: Sabato 10 Gennaio Live Rai Sport: Sci Alpino Slalom Gigante Adelboden, Discesa Femminile Zauchensee

Leggi anche: Domenica 4 Gennaio Live Rai Sport: diretta Sci Alpino Slalom Femminile Kranjska Gora, Volley, Ciclocross

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Papa Leone XIV, su e Play2000 l’incontro con volontari Giubileo e giovani di Roma. E la Messa nel Battesimo del Signore - Ufficio Stampa; Cosa fare a Mantova e provincia nel weekend: eventi di sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026; Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 9 a domenica 11 gennaio; Weekend del 10 e 11 gennaio 2026 a Torino e dintorni: passaggio della Torcia Olimpica, spettacoli teatrali, concerti ed eventi in città.

A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi: orari 11 gennaio, tv, streaming, azzurri in gara - Oggi, domenica 11 gennaio, terza e ultima giornata degli Europei di speed skating a Tomaszów Mazowiecki (Polonia). oasport.it