Doggodaiily a Ravenna | Posso fare una foto al tuo cane? I miei racconti di amore e complicità

Doggodaiily a Ravenna è un progetto che celebra il rapporto tra persone e i loro cani attraverso fotografie e racconti di amore e complicità. Nato dall’iniziativa di Navid Tarazi, noto come Doggodaiily, il progetto ha conquistato il pubblico con semplicità e autenticità, diventando anche un best-seller. Questa raccolta offre uno sguardo sincero sulla connessione tra umani e cani, valorizzando momenti di affetto condiviso nella vita quotidiana.

Ravenna, 11 gennaio 2026 – ' Posso fare una foto al tuo cane? ' è la frase che ha reso virali i video del 27enne Navid Tarazi, in arte Doggodaiily, oggi diventata il titolo del suo best-seller. Meticci, Dobermann, Pastori tedeschi, Carlini, Bassotti o Labrador, prima a Torino, dove vive, e poi in tutta Italia. Tarazi è riuscito a mettere in fila cani e padroni per uno scatto o un reel di Instagram, dove oggi conta 1,7 milioni di follower. Oggi, alle 16.30, sarà al centro commerciale Esp per presentare il suo primo libro, edito da Mondadori. Il libro nasce da migliaia di incontri nelle vie e nelle strade italiane, ogni scatto è una porta aperta su una storia: adozioni, complicità costruite tra passeggiate e cure, ferite guarite dalla fiducia.

