Dodicenne scomparso a Novate | si cerca anche con l’elicottero – VIDEO
Un ragazzo di dodici anni è scomparso a Novate, attualmente al centro di un’operazione di ricerca coordinata dalle autorità locali. Un elicottero dei Vigili del fuoco sorvola l’area tra Novate e Bollate, mentre sul terreno sono presenti diversi mezzi dei Vigili del fuoco, Carabinieri e Protezione civile. La ricerca prosegue con l’obiettivo di rintracciare il giovane e garantire la sua sicurezza.
Un elicottero dei Vigili del fuoco sta sorvolando da circa un’ora la zona tra Novate e Bollate e a terra vi sono diversi mezzi dei Vigili del fuoco e i Carabinieri, insieme alla Protezione civile. Come mai questo grosso dispiego di mezzi, attivati con urgenza prima che faccia buio e ritorni il forte freddo? Dalle . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Esce di casa a Novate Milanese per andare da un amico e scompare: si cerca Leonardo, ha 13 anni - Leonardo ha 13 anni ed è scomparso da Novate Milanese (Milano) nella mattina dell’11 gennaio. fanpage.it
