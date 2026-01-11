Dna e auto d’epoca Expo al Palaffari ricca di sorprese

Arezzo Classic Motors, giunto alla sua ventottesima edizione, ritorna al Palaffari con una mostra dedicata al DNA e alle auto d’epoca. La seconda giornata dell’evento presso Arezzo Fiere e Congressi offre anche uno spazio dedicato alla Polizia Scientifica, gestito dall’ANPS. È un’occasione per scoprire le tecniche investigative e le innovazioni nel settore forense, in un contesto che unisce passione automobilistica e tecnologia.

Una mostra dedicata alla Polizia Scientifica all'interno di Arezzo Classic Motors. Il salone dei veicoli da collezione, giunto alla ventottesima edizione, torna oggi per il secondo giorno ad Arezzo Fiere e Congressi e ospita nuovamente uno spazio dedicato all' Anps - Associazione Nazionale Polizia di Stato con uno stand in cui sarà possibile scoprire il comparto poliziesco specializzato nel supporto tecnico-scientifico alle attività investigative tra rilievi, analisi forensi e strumentazioni all'avanguardia. L'esposizione, permetterà di ammirare cimeli storici che racconteranno le evoluzioni dei metodi di lavoro e delle tecnologie applicate alle indagini, ripercorrendo il cammino di sviluppo e innovazione della Polizia Scientifica dagli anni '40 a oggi.

