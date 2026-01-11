Disostruzione pediatrica | la lezione a Taneto

Disostruzione pediatrica: a Taneto si svolge una lezione dedicata alla prevenzione e alle tecniche di intervento in caso di ostruzione delle vie aeree nei bambini. Conoscere le procedure corrette può fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza. È fondamentale essere preparati e consapevoli per intervenire tempestivamente e salvare una vita.

Un boccone di cibo, un frammento di gioco o un piccolo oggetto possono trasformarsi in un pericolo mortale se finiscono accidentalmente a ostruire le vie aeree. Secondo i dati della Società italiana di Pediatria, ogni anno in Italia circa 50 bambini muoiono per soffocamento da corpo estraneo, causa che rappresenta il 27% dei decessi accidentali in età pediatrica, con un'incidenza maggiore tra i più piccoli. Un rischio che può presentarsi in qualunque contesto - a casa come al parco o a scuola - rendendo fondamentale la formazione degli adulti chiamati a prendersi cura dei piccoli. In questo solco si inserisce l'iniziativa della Fondazione San Giuseppe di Taneto di Gattatico, che gestisce l'omonimo Nido e Scuola Infanzia.

