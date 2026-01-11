Segui in tempo reale la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti su Verona-Lazio e le altre partite della 20ª giornata. Su Enilive, trovi sintesi, tabellini, risultati e cronaca live delle sfide di oggi, tra cui Como-Bologna, Udinese-Pisa, Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino. Un servizio completo e accurato per rimanere aggiornato sull’andamento del campionato italiano di calcio.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 20esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Bologna, Udinese Pisa, Roma Sassuolo e Atalanta Torino, valevoli per la 20 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. SEGUI IL LIVE VERONA LAZIO QUI . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: in campo Verona Lazio, 0-0 al momento

Como Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Udinese - Pisa in Diretta Streaming | IT; Kean entra e salva la Fiorentina e Vanoli al 92': Cremonese ko e 3 punti d'oro ai viola; Serie C, Ternana-Livorno 2-1: illusione Biondi, al Liberati arriva il primo ko per Venturato.

