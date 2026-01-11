Diretta gol Serie A LIVE | Fiorentina Milan 1-0 gol di Comuzzo!

Segui la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulla 20ª giornata. La partita Fiorentina-Milan si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie a un gol di Comuzzo. Qui troverai sintesi, tabellino, risultati e cronaca live delle principali partite in programma, tra cui Como-Bologna, Udinese-Pisa, Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino, per un quadro completo del campionato 2024/2025.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 20esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Bologna, Udinese Pisa, Roma Sassuolo e Atalanta Torino, valevoli per la 20 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. SEGUI IL LIVE FIORENTINA MILAN QUI .

Risultati serie A, classifica/ Il Parma vince a Lecce! Diretta gol live score (11 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite, spicca il posticipo oggi domenica 11 gennaio 2026 per la 20^ giornata. ilsussidiario.net

Fiorentina-Milan, il risultato in diretta LIVE - Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. sport.sky.it

SERIE A: in campo alle 12,30 Lecce-Parma DIRETTA #ANSA x.com

SERIE A | In campo alle 20,45 Atalanta-Torino DIRETTA #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/01/09/serie-a-atalanta-torino-in-campo-sabato-alle-20.45-diretta-probabili-formazioni_8aa8cf9b-dbef-4e13-81e0-01bf4d49f9e1.html - facebook.com facebook

