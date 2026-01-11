Diretta gol Serie A LIVE | alle 12 | 30 c’è Lecce Parma

Alle 12:30, si svolge la sfida tra Lecce e Parma, parte della 20ª giornata di Serie A. La diretta Gol offre aggiornamenti in tempo reale, con sintesi, risultati, tabellini e cronaca live delle partite in programma, tra cui Como-Bologna, Udinese-Pisa, Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino. Segui le partite e le analisi per restare sempre aggiornato sugli sviluppi del campionato italiano.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 20esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Bologna, Udinese Pisa, Roma Sassuolo e Atalanta Torino, valevoli per la 20 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. ORE 12:30 – LIVE LECCE PARMA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

