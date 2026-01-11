DIRETTA Fiorentina-Milan 0-0 viola che spingono a caccia del gol
Segui in tempo reale la partita Fiorentina-Milan, terminata con un punteggio di 0-0. La squadra viola ha cercato di spingere alla ricerca del gol, mentre i rossoneri hanno affrontato alcune difficoltà, come evidenziato dall'uscita di Loftus-Cheek. Resta aggiornato sugli sviluppi della partita e sui cambi di formazione, cliccando sul link per la diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 62' Altro cambio nel Milan: problemi per Loftus-Cheek, al suo posto entra Fofana.61' GOSENS! Altro taglio del tedesco, che si inserisce in area ma di testa non riesce a dare angolazione al suo tiro, con Maignan che blocca.60' Milan in grande difficoltà in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
