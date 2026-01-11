Diete depurative | perché la scienza smonta il mito della ripartenza dopo gli eccessi
Le diete depurative sono spesso considerate un metodo per riattivare il corpo dopo periodi di eccessi alimentari. Tuttavia, la scienza evidenzia come molte di queste pratiche non abbiano basi solide e possano essere inefficaci o dannose. È importante conoscere le reali funzioni del nostro organismo e adottare abitudini alimentari equilibrate, piuttosto che affidarsi a soluzioni rapide che promettono risultati immediati.
Dopo periodi segnati da pasti abbondanti, poca attività fisica e una costante sensazione di affaticamento, nasce spesso il bisogno di rimettere tutto in equilibrio. Non si tratta soltanto di perdere peso, ma di ritrovare.
