Il dibattito sul turismo si concentra sulla percezione del lusso come elemento positivo o negativo. Secondo l’amministrazione comunale, essere un paese di lusso rappresenta un percorso costruito nel tempo, non una colpa. Risponde alle recenti critiche della consigliera Rachele Nardini, che ha definito l’incontro sul tema “fumoso”. La questione rimane aperta, riflettendo sulla gestione del turismo e sull’immagine della località.

"Essere un paese di ’lusso’ non è una colpa, bensì un percorso costruito nel tempo". L’amministrazione comunale fa il punto dopo le critiche della consigliera Rachele Nardini che ha etichettato come ’fumoso’ l’incontro sul turismo promosso a Villa Bertelli. "Nardini – dichiara il Comune – fa populismo applicato a una realtà complessa che viene raccontata in modo semplicistico e fuorviante. Attribuire l’allontanamento dei residenti storici a un presunto costo della vita insostenibile significa piegare i fatti a una narrazione ideologica: il cambiamento della composizione sociale del territorio è legato all’aumento del valore immobiliare, frutto dell’elevato livello qualitativo turistico ed ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dibattito sul turismo: "Il lusso non è una colpa ma un percorso costruito"

Leggi anche: Approvato il bilancio 2026/2028 ma il dibattito accende lo scontro su sicurezza e turismo

Leggi anche: Legge sul turismo, dibattito aperto. Confcommercio: "Allarme imprese". Cgil: "Nuove regole necessarie"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dibattito sul turismo: "Il lusso non è una colpa ma un percorso costruito" - La replica dell’amministrazione dopo le critiche della consigliera Nardini "Qui non c’è eccesso ma qualità dell’offerta e senso di appartenenza". lanazione.it