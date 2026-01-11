Di nuovo ko l' ascensore della palazzina di via Nenni disagi per i disabili | l' amministrazione pronta a dare nuovi alloggi
Rinnovato il problema dell'ascensore nella palazzina di via Pietro Nenni, che si è nuovamente guastato. La situazione crea disagi significativi per i residenti disabili, nonostante gli interventi precedenti. L’amministrazione si sta attivando per trovare soluzioni temporanee e nuovi alloggi, al fine di garantire maggiore accessibilità e sicurezza agli abitanti coinvolti.
Nonostante gli interventi già portati a termine, nella palazzina di via Pietro Nenni l’ascensore si è di nuovo rotto e ancora una volta a pagarne lo scotto sono i disabili che ci vivono. A bruciarsi sarebbe stata la centralina del nuovo ascensore e se su quale sia stato il problema ora si stanno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
