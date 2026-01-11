Di nuovo ko l' ascensore della palazzina di via Nenni disagi per i disabili | l' amministrazione pronta a dare nuovi alloggi

Rinnovato il problema dell'ascensore nella palazzina di via Pietro Nenni, che si è nuovamente guastato. La situazione crea disagi significativi per i residenti disabili, nonostante gli interventi precedenti. L’amministrazione si sta attivando per trovare soluzioni temporanee e nuovi alloggi, al fine di garantire maggiore accessibilità e sicurezza agli abitanti coinvolti.

Ascensore a Palazzo. Battaglia: passi avanti - È all’esame della Soprintendenza il progetto del nuovo ascensore che sarà installato a Palazzo Battaglia in sostituzione della scala mobile chiusa nei mesi scorsi per fine vita. ilrestodelcarlino.it

Jesi e il nuovo ascensore di Palazzo Battaglia: ok al progetto, il bando entro l’anno - JESI Un costo complessivo di 410mila euro e la gara da avviare entro la fine dell’anno per realizzare il nuovo impianto di risalita a Palazzo Battaglia e restituire alla città un più agevole accesso ... corriereadriatico.it

NUOVO PREZZO VIA ARCANGELO ZUPPA € 175.000 SECONDO PIANO CON MANSARDA, ASCENSORE E BOX #sansevero #reopty #appartamento a #sansevero Per l'acquisto della tua nuova casa #BuonaVisione - facebook.com facebook

Di nuovo fermo l’ascensore della stazione ferroviaria di Cuneo, a pochi giorni dalla sua riattivazione x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.