A Certaldo, nel cuore della Valdelsa, si è svolta la DecameRun, 16° Trofeo Calvino Cantini, una corsa che celebra la tradizione sportiva e culturale del territorio. Nata nel luogo di nascita di Giovanni Boccaccio, questa manifestazione unisce storia, natura e sport, offrendo agli appassionati un’occasione per scoprire le bellezze di Certaldo attraverso una competizione che valorizza il patrimonio locale. Di seguito, foto e classifica dell’evento.

Certaldo, 11 gennaio 2026 – Nella terra che diede i natali a Giovanni Boccaccio, dove la storia e la cultura respirano ancora tra le pietre antiche e i colli ondulati della Valdelsa, la corsa ha scritto una nuova, bellissima pagina di sport con la DecameRun – 16° Trofeo Calvino Cantini. Le foto della Decamerun Una manifestazione che porta il nome di un grande uomo di atletica, allenatore e azzurro capace di sfiorare la partecipazione alle Olimpiadi di Berlino del 1936, e che oggi rivive nel gesto semplice e potente della corsa condivisa. Un successo autentico quello andato in scena a Certaldo, grazie all’impeccabile organizzazione del Gruppo Sportivo Valdelsa Runners, capace di portare al traguardo oltre 250 podisti: un risultato di assoluto rilievo, soprattutto se rapportato a un territorio che non può contare su un ampio bacino d’utenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Di corsa sulle orme di Boccaccio. Foto e classifica della Decamerun

