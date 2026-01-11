Di chi è la scuola?

Le scuole superiori di Alba, in provincia di Cuneo, sono state recentemente al centro di un gesto collettivo con lo striscione “La scuola è nostra”. Questa iniziativa riflette il senso di appartenenza e l’attenzione degli studenti verso i loro istituti. La frase sottolinea l’importanza del coinvolgimento della comunità scolastica nella tutela e nella valorizzazione del proprio percorso formativo.

