Di chi è la scuola?

Da orizzontescuola.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le scuole superiori di Alba, in provincia di Cuneo, sono state recentemente al centro di un gesto collettivo con lo striscione “La scuola è nostra”. Questa iniziativa riflette il senso di appartenenza e l’attenzione degli studenti verso i loro istituti. La frase sottolinea l’importanza del coinvolgimento della comunità scolastica nella tutela e nella valorizzazione del proprio percorso formativo.

Davanti ad alcuni istituti superiori di Alba, in provincia di Cuneo, sono comparsi striscioni con la scritta “La scuola è nostra”. A firmarli è Azione Studentesca, organizzazione giovanile riconducibile a Fratelli d’Italia. L’iniziativa ha provocato un’immediata reazione da parte delle istituzioni locali, che hanno letto il messaggio come una forzatura politica all’interno di uno spazio . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

