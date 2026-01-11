Derby tra Casertana e Benevento | incontro a ' reti bianche'

Il derby tra Casertana e Benevento si conclude senza reti, con entrambe le squadre che hanno affrontato l'incontro con attenzione e determinazione. La partita è stata caratterizzata da un confronto equilibrato, in cui nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare la via del gol. Un risultato che riflette la parità sul campo e l’importanza di ogni singola occasione nel corso del match.

Finisce a reti bianche il derby tra la Casertana e la capolista Benevento. Le due squadre si sono studiate, non risparmiandosi per impegni e cercando il momento giusto per colpire l'avversario. Nessuna delle due però è riuscita a trovare la via della rete. I falchetti danno vita a una partita.

