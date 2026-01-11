Denunce per il corteo Pro Pal a Massa Scatta un presidio a difesa dei manifestanti | Vogliono intimorirci

Il 3 ottobre scorso a Massa si sono svolte proteste a sostegno della Palestina, con 37 persone denunciate per blocco ferroviario e, in alcuni casi, manifestazione non autorizzata. In risposta, è stato avviato un presidio a tutela dei partecipanti, che affermano di essere stati intimiditi. Questa vicenda solleva questioni sulla libertà di espressione e il diritto di manifestare, sottolineando l’importanza di garantire un equilibrio tra ordine pubblico e diritti civili.

Massa, 11 gennaio 2026 – Sono 37 i denunciati per blocco ferroviario e, per alcuni anche manifestazione non autorizzata (una parte del tragitto), in merito alla manifestazione del 3 ottobre scorso per la Palestina. Ma i diretti interessati non ci stanno. Tra di loro ci sono sindacalisti, come il segretario provinciale della Cgil, Nicola Del Vecchio, Paolo Gozzani segretario organizzativo della Cgil Toscana, i segretari generali della Fiom e della Fp di Massa Carrara Alessio Menconi e Umberto Faita, ma anche semplici studenti, che ora si preparano a far sentire tutto il loro malcontento, lunedì alle 17,30 a Carrara con i legali della Cgil.

