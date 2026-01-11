Delitto di Garlasco spuntano due nuovi testimoni? Chi sono e cosa hanno detto
Nuovi possibili testimoni emergono nel caso del delitto di Garlasco, secondo quanto annunciato dal programma televisivo ‘Le Iene’. Nella puntata di questa sera, sarà trasmesso un servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, intitolato ‘Delitto di Garlasco: la lista dei nuovi testimoni si allunga’. La vicenda, ancora aperta, si arricchisce di nuovi elementi che potrebbero contribuire a chiarire la vicenda giudiziaria.
Garlasco (Pavia), 11 gennaio 2026 – Nuovi testimoni nel delitto di Garlasco? Sembra proprio di sì, stando al programma televisivo ‘Le Iene’ che, questa sera, manderà in onda un servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, intitolato 'Delitto di Garlasco: la lista dei nuovi testimoni si allunga’. La trasmissione di Italia 1 torna così a occuparsi di uno dei casi di cronaca nera più discussi e controversi degli ultimi vent'anni, tra testimonianze esclusive, rivelazioni inedite e possibili nuovi sviluppi investigativi. Garlasco, tutte le “prove” ancora da decifrare: il profilo genetico di Sempio, l’impronta 33 e il giallo sull’ora del delitto La verità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Delitto di Garlasco, un video di Sempio nel pc di Chiara Poggi
