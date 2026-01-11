Delitto di Garlasco i messaggi inediti di Chiara Poggi | cosa scriveva ad Alberto Stasi

Nel contesto delle indagini sul delitto di Garlasco, sono stati resi noti messaggi inediti di Chiara Poggi rivolti ad Alberto Stasi. Oltre alle analisi tecniche e al movente, questi testi offrono uno sguardo più approfondito sulla relazione tra le due persone coinvolte, contribuendo a un quadro più completo degli eventi e delle dinamiche personali che hanno caratterizzato il caso.

Non solo la ricerca di un movente credibile e le nuove analisi sugli elementi tecnologici. Nel racconto mediatico che continua ad accompagnare il delitto di Garlasco, emergono anche aspetti più intimi e personali del rapporto tra Chiara Poggi e Alberto Stasi. A riportarli all’attenzione è stata la trasmissione Quarto Grado, che ha analizzato alcuni messaggi inediti scambiati tra i due giovani prima dell’omicidio. Un materiale che non modifica la verità giudiziaria, ma che aggiunge sfumature emotive a una relazione spesso descritta come lineare e priva di conflitti evidenti. La pista della gelosia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

