Debutta in Città Alta il 110 Bis | una dolce favola è diventata realtà

A Bergamo, in via San Lorenzo a Città Alta, è stata inaugurata una nuova pasticceria che propone una selezione di biscotti artigianali, tra le più originali del settore. Un ambiente sobrio e accogliente, dedicato a chi desidera scoprire dolci tradizionali rivisitati con cura e attenzione ai dettagli. L'apertura rappresenta un’opportunità per apprezzare prodotti di qualità in un contesto autentico e senza fronzoli.

Bergamo. In via San Lorenzo, a pochi passi dal cuore pulsante di Città Alta, ha da poco aperto una pasticceria unica nel suo genere, con la collezione di biscotti artigianali più originale al mondo. Si tratta di 110 Bis, inaugurato il 2 novembre scorso, che, come richiama il nome, offre 110 dieci tipi di biscotti diversi, da quelli vegani a quelli con la frutta secca, al cioccolato e perfino salati, molto gustosi e adatti per antipasti e aperitivi. Il progetto nasce dalla favola “Kui e i biscotti dell’umore”, scritta dal proprietario del locale Luca Bertoncelli insieme a Lella di Marino. La storia, pubblicata dalla casa editrice Etabeta nel 2024, è il punto di partenza per l’apertura della pasticceria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

