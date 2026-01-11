Debiti senza contratto scritto la Cassazione dà ragione all' Asl Salerno

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’Asl di Salerno non è tenuta a saldare debiti pregressi se le forniture non sono accompagnate da un contratto scritto originale. Questa sentenza chiarisce un principio importante in materia di responsabilità e obbligazioni contrattuali per le aziende sanitarie, evidenziando l’importanza della documentazione formale nelle transazioni commerciali.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.