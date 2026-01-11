Debiti senza contratto scritto la Cassazione dà ragione all' Asl Salerno
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’Asl di Salerno non è tenuta a saldare debiti pregressi se le forniture non sono accompagnate da un contratto scritto originale. Questa sentenza chiarisce un principio importante in materia di responsabilità e obbligazioni contrattuali per le aziende sanitarie, evidenziando l’importanza della documentazione formale nelle transazioni commerciali.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Asl di Salerno, stabilendo che l'Azienda sanitaria non è tenuta a pagare debiti pregressi se alla base delle forniture manca un contratto originale sottoscritto in forma scritta. Con un’ordinanza pubblicata l'8 gennaio, i giudici di Piazza Cavour. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
