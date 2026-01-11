Dea la scalata continua CDK-Pasalic | Torino steso

Dea, la scalata continua. L’Atalanta, sotto la guida di Palladino, ha ottenuto la sua sesta vittoria in campionato in un mese e mezzo, consolidando la posizione in classifica. Dopo il successo casalingo per 2-0 contro il Torino, i bergamaschi mantengono un ritmo positivo, con tre vittorie consecutive e un totale di 31 punti. Un momento di crescita che testimonia il percorso continuo della squadra in questa stagione.

di Fabrizio Carcano BERGAMO L’ Atalanta ha innestato la marcia rapida. Terza vittoria consecutiva in questo avvio di 2026, quinta vittoria nelle ultime sei giornate, sesta vittoria in campionato in un mese e mezzo con la gestione Palladino e balzo a quota 31 punti in classifica, dopo il successo casalingo per 2-0 contro il Torino. Successo griffato dal ritorno al gol in campionato di Charles De Ketelaere, conclamato leader invernale di questa Dea in risalita, ora a sole tre lunghezze dal sesto posto del Como. Dea che non è riuscita a chiudere il match fino al 94’, poi la seconda rete che avrebbe meritato prima è arrivata solo al quarto di recupero con un contropiede di Mario Pasalic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

