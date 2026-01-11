DAZN offerte nuovi clienti | la prima promo del 2026 è SUPER

DaZN introduce la prima promozione del 2026 rivolta ai nuovi clienti. La proposta riguarda il piano Full, disponibile in versione mensile, e sarà attiva fino al 12 gennaio. Questa offerta permette di accedere ai contenuti sportivi e di intrattenimento a un prezzo ridotto, offrendo un’opportunità vantaggiosa per nuovi utenti interessati a sottoscrivere il servizio all’inizio del nuovo anno.

DAZN inaugura il 2026 con una promozione dedicata al piano Full in versione mensile, disponibile fino al 12 gennaio a un prezzo ribassato. Per sei mesi consecutivi l'abbonamento costa 29,99 euro al mese, invece dei consueti 44,99 euro, per un risparmio complessivo pari a 90 euro. Al termine del periodo agevolato, il servizio proseguirà alle

