Dazi nel Lodigiano pericolo scampato | Export cresciuto del 3,4% E per il 2026 c’è ottimismo

Nel Lodigiano, il settore dell’export ha mostrato una certa resilienza nel 2025, registrando una crescita del 3,4% nonostante le sfide geopolitiche e i timori legati ai dazi. La capacità di adattamento del sistema produttivo locale ha contribuito a un andamento meno turbolento del previsto, alimentando ottimismo per il futuro, con proiezioni positive anche per il 2026.

Lodi – Un 2025 meno turbolento del previsto per l'export lodigiano. Tra annunci geopolitici, timori sui dazi e mercati in tensione, il sistema produttivo locale ha dimostrato una buona capacità di tenuta. A tracciare un bilancio dell'anno appena concluso è Fabio Milella, direttore di Lodi Export. Lodi alla sede di Confartigianato, presentata l'edizione 2027 di Smart Bisiness Academy, una prosta formativa. nella foto da sin il direttore di Lodi Export Fabio Milella Direttore Milella, che anno è stato il 2025 per l'export del Lodigiano? "È stato un anno che partiva con molte incognite. Se torniamo indietro di qualche mese, infatti, all'inizio 2025 l'annuncio dei dazi americani aveva generato forte preoccupazione, soprattutto per i possibili effetti indiretti sui mercati.

