Dawn of War IV | svelata la prima sequenza CGI dedicata agli Orki

È stata rilasciata la prima sequenza CGI dedicata agli Orki in Dawn of War IV, il nuovo capitolo della serie RTS ambientata nell’universo di Warhammer 40.000. Questa anteprima introduce le fazioni giocabili e fornisce un primo sguardo sulla direzione narrativa e visiva del titolo, consolidando l’interesse dei fan e degli appassionati verso il ritorno della saga.

Warhammer 40.000: Dawn of War IV torna a mostrarsi con la prima sequenza narrativa in CGI, dedicata agli Orki, che inaugura la presentazione delle fazioni giocabili del nuovo capitolo della storica serie RTS ambientata nell'universo di Warhammer 40.000. Il filmato è stato pubblicato da Deep Silver e KING Art Games come apertura di una serie di quattro cinematiche, ognuna focalizzata su una diversa fazione. La CGI introduce Gorgutz 'Ead 'Unter, storico capo Orko dei Bad Moons, mostrando un attacco a sorpresa contro i Corvi Sanguinari mentre si trovano in orbita attorno al pianeta Kronus. La sequenza prosegue con l'abbordaggio della nave dei Corvi Sanguinari e lo scontro diretto tra le due fazioni, con il Bibliotecario Jonah Orion che scatena devastanti attacchi psionici e il Capitano Cyrus impegnato a rallentare l'avanzata degli Orki da una posizione sopraelevata.

