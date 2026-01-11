David titolare in Juve Cremonese? Arriva l’annuncio di Spalletti in conferenza

Nella conferenza stampa odierna, l’allenatore Spalletti ha annunciato la possibile titolarità di David nella partita tra Juventus e Cremonese. La decisione si inserisce nel contesto della fase di preparazione e delle scelte tecniche, offrendo uno sguardo sulla possibile formazione. Restano da attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali per conoscere la formazione definitiva e le strategie adottate per la sfida.

Cosa ha detto il tecnico bianconero. Intervenuto in conferenza alla vigilia di Juve Cremonese Luciano Spalletti ha parlato così di Jonathan David. DAVID – «Può essere un'iniezione di fiducia, ha giocato una grande partite. Mi aspetto che continui a crescere. Fa molti metri, lega benissimo con i compagni, da un punto di vista tattico ti crea quei vuoti tipo il gol di Miretti dove poi si è andato a inserire. Ogni tanto ti crea lo 0 lì davanti che va colmato con altri giocatori, c'è una bella intesa con la squadra.

