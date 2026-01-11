David titolare in Juve Cremonese? Arriva l’annuncio di Spalletti in conferenza – VIDEO

Durante la conferenza stampa, l’allenatore Spalletti ha annunciato la formazione ufficiale della Juventus contro la Cremonese, confermando David come titolare. La scelta riflette le valutazioni tecniche e le strategie preparate per la partita, offrendo ai tifosi e agli addetti ai lavori un quadro chiaro sull’assetto della squadra. Di seguito, il video dell’intervento di Spalletti con le novità sulla formazione.

David titolare in Juve Cremonese? Arriva l'annuncio di Spalletti in conferenza. Cosa ha detto il tecnico bianconero. Intervenuto in conferenza alla vigilia di Juve Cremonese Luciano Spalletti ha parlato così di Jonathan David. DAVID – «Può essere un'iniezione di fiducia, ha giocato una grande partite. Mi aspetto che continui a crescere. Fa molti metri, lega benissimo con i compagni, da un punto di vista tattico ti crea quei vuoti tipo il gol di Miretti dove poi si è andato a inserire. Ogni tanto ti crea lo 0 lì davanti che va colmato con altri giocatori, c'è una bella intesa con la squadra.

