David Juve adesso ci siamo | Spalletti ha lavorato sulla testa del canadese che ha risposto alla cura Ora c’è un nuovo scenario all’orizzonte
David Juve, ora pronto a rilanciarsi, ha superato le difficoltà recenti grazie al lavoro di Spalletti sulla sua testa. Dopo il recupero, l’attaccante si presenta come un elemento chiave nell’undici, fondamentale per il dialogo con i trequartisti. La sua evoluzione apre nuove possibilità in vista delle prossime sfide, segnando un importante passo nel percorso di rinnovamento della squadra.
David Juve: il tecnico bianconero ha recuperato l’attaccante dopo l’errore col Lecce, ora è il perno offensivo per il dialogo con i trequartisti. La stagione della Juventus sta trovando un nuovo, decisivo protagonista al centro del reparto offensivo, ribaltando gerarchie che sembravano scritte a inizio anno. La chiave di volta, secondo l’analisi approfondita della Gazzetta, risiede nel rapporto speciale e simbiotico creatosi tra il tecnico e David. Il merito principale di questa esplosione va attribuito senza dubbio al lavoro certosino e psicologico di Luciano Spalletti, un maestro nel gestire le risorse umane, capace di intervenire sulla testa del ragazzo nel momento più critico e buio della sua avventura a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
David, ora ci siamo - Juventus, il numero 9 ora ha un padrone: Jonathan David risponde da leader Decisiva la reazione del canadese dopo il rigore sbagliato: con la cura Spalletti rendimento e numeri in netta ... tuttojuve.com
