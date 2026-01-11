Daria Bignardi riflette sulla solitudine come elemento essenziale per comprendere sé stessi e il mondo. Tra incontri con gli animali, esperienze di viaggio e il rapporto complesso con i social, emerge una ricerca di autenticità e ascolto. La sua visione invita a esplorare le sfumature della vita, tra scelte, destino e il desiderio di scoprire il vero battito della realtà che ci circonda.

La relazione travagliata con i social, i viaggi e il mondo con le sue storture, gli animali. Cani tanti, reali o sognati. Ma anche i gorilla, quelli incontrati in Uganda. Quelli nei cui occhi si può incontrare sé stessi. Ed è in quella liquidità degli sguardi, in quei contesti estremi dove si sta scomodi davvero che se ci si mette in ascolto si può sentire chiaro il "battito del mondo". L’idea di solitudine s’insinua lì. È "nera" o è "beata", in qualsiasi modo la si definisca comunque "è", inevitabile, patrimonio collettivo. C’è molto di intimo e domestico, una presa d’atto nell’ultimo libro di Daria Bignardi, Nostra solitudine (Mondadori), come ad ammettere infine che sì, soli lo siamo tutti ma che pure saremmo più soli ancora senza le nostre solitudini, parafrasando Emily Dickinson. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Daria Bignardi: "Scelta, destino, lotta sociale: la solitudine va ascoltata. Per scoprire il battito del mondo"

