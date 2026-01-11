Dalle canzoni con Morandi alle manifestazioni | Benevento piange Gaetano l’amico di tutti

Benevento si trova a piangere Gaetano, un amico conosciuto da molti, che ha lasciato un segno nella comunità. Dalle sue canzoni con Morandi alle manifestazioni pubbliche, la sua presenza ha coinvolto e unito le persone. In questa giornata, la città si ferma un attimo per riflettere sulla sua figura e sul vuoto che lascia. Un momento di commozione e ricordo condiviso, che testimonia l’affetto e la stima di tutti.

