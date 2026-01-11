Dalle canzoni con Morandi alle manifestazioni | Benevento piange Gaetano l’amico di tutti
Benevento si trova a piangere Gaetano, un amico conosciuto da molti, che ha lasciato un segno nella comunità. Dalle sue canzoni con Morandi alle manifestazioni pubbliche, la sua presenza ha coinvolto e unito le persone. In questa giornata, la città si ferma un attimo per riflettere sulla sua figura e sul vuoto che lascia. Un momento di commozione e ricordo condiviso, che testimonia l’affetto e la stima di tutti.
Tempo di lettura: 2 minuti E’ una domenica un po’ particolare, quella nella quale ti svegli e ti senti un po’ più solo. Perdere una figura così riconosciuta nella città ha toccato un po’ tutti, chi lo conosceva bene, chi ha imparato a farlo e chi lo ha incontrato almeno una volta nella vita. Gaetano era noto in città, la sua morte lascia tutti improvvisamente con un vuoto: tutti dovranno abituarsi a girare per la città sapendo di non poterlo incontrare e ascoltare. L’amico di tutti, quello che aiutava quando c’erano le grandi feste. Non era insolito dare un mano in occasione della Madonna delle Grazie o del Sacro Cuore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Cena di Natale, le pagelle del 23 dicembre: Clerici ingiocabile (10), Giraud punge Mediaset (9), Morandi amico di tutti (8,5)
Leggi anche: Sciopero trasporto aereo 17 dicembre, stop a voli dalle 13 alle 17, garantite le fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21
Gianni Morandi torna sui social: «Vi aspetto per festeggiare insieme i 60 anni di “C’era un ragazzo”» - Dopo due mesi di silenzio social, l’artista annuncia un grande tour nel 2026 per celebrare la sua canzone simbolo Gianni Morandi torna a farsi sentire — e lo fa nel modo che i fan sognavano da ... leggo.it
Cinquemila fan hanno aiutato Gianni Morandi a fare la scaletta del tour - Gianni Morandi ha chiesto aiuto per scegliere le canzoni che interpreterà nel suo prossimo tour nei palazzetti e i fan hanno risposto presente. radioitalia.it
– . , . con Marco Morandi e Marianna Morandi, figli d’arte cresciuti tra canzoni, film di successo e TV Ne abbiamo pa - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.