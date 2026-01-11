Dalle buche ai risarcimenti danni, Minissale vuole chiarezza.

Minissale si impegna a fare chiarezza sulle condizioni delle strade comunali di Granarolo, caratterizzate da numerosi dissesti e buche. L’obiettivo è informare correttamente i cittadini riguardo alle problematiche e alle eventuali soluzioni, compresi i risarcimenti danni. Una comunicazione trasparente per contribuire a migliorare la sicurezza e la qualità delle vie pubbliche del territorio.

Le condizioni di numerose strade comunali di Granarolo, segnate dalla presenza diffusa di buche e dissesti, tornano al centro del dibattito politico locale. Un problema concreto, segnalato da tempo dai cittadini, che riguarda la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni e che può comportare anche costi aggiuntivi per il Comune. Sul tema interviene il consigliere comunale di opposizione e capogruppo di "Alternativa per Granarolo" Pino Minissale, che ha presentato un’interrogazione consiliare per fare chiarezza sullo stato della manutenzione ordinaria della rete stradale e sul ruolo della squadra dei cantonieri comunali, ritenuta un presidio fondamentale per interventi rapidi e continuativi sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

