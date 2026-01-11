Dakar 2026 oggi | orari 11 gennaio differita tv percorso streaming

La Dakar 2026 è in corso in Arabia Saudita, con tappe che attraversano deserti, rocce e prove speciali. Oggi, 11 gennaio, si svolgono le tappe successive alla giornata di riposo, con orari, percorsi e copertura televisiva disponibili in differita e streaming. La competizione continua a mettere alla prova i partecipanti, offrendo uno spettacolo di resistenza e tecnica lungo tutto il percorso.

Riparte la Dakar 2026! Dopo l’unico giorno di riposo della “corsa più dura del mondo”, è tempo di rimettersi in moto per la carovana che sta attraversando l’Arabia Saudita tra prove speciali, deserto, sabbia, rocce e insidie che, come sempre, si nascondono dietro ogni angolo. Preparatevi perché ci attende una frazione davvero fondamentale per l’intera corsa, una di quelle che non lascerà le cose come prima e le classifiche ne risentiranno. Oggi, infatti, domenica 11 gennaio, andrà in scena la tappa che partirà da Riad e si concluderà a Wadi-al-Dawasir e che avrà una lunghezza importante di ben 876 chilometri, 462 dei quali di prove speciali e 414 di trasferimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

