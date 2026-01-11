Dakar 2026 oggi | orari 11 gennaio differita tv percorso streaming
La Dakar 2026 è in corso in Arabia Saudita, con tappe che attraversano deserti, rocce e prove speciali. Oggi, 11 gennaio, si svolgono le tappe successive alla giornata di riposo, con orari, percorsi e copertura televisiva disponibili in differita e streaming. La competizione continua a mettere alla prova i partecipanti, offrendo uno spettacolo di resistenza e tecnica lungo tutto il percorso.
Riparte la Dakar 2026! Dopo l’unico giorno di riposo della “corsa più dura del mondo”, è tempo di rimettersi in moto per la carovana che sta attraversando l’Arabia Saudita tra prove speciali, deserto, sabbia, rocce e insidie che, come sempre, si nascondono dietro ogni angolo. Preparatevi perché ci attende una frazione davvero fondamentale per l’intera corsa, una di quelle che non lascerà le cose come prima e le classifiche ne risentiranno. Oggi, infatti, domenica 11 gennaio, andrà in scena la tappa che partirà da Riad e si concluderà a Wadi-al-Dawasir e che avrà una lunghezza importante di ben 876 chilometri, 462 dei quali di prove speciali e 414 di trasferimento. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Dakar 2026 oggi: orari 4 gennaio, differita tv, percorso, streaming
Leggi anche: Dakar 2026 oggi: orari 5 gennaio, differita tv, percorso, streaming
Dakar 2026 oggi: orari 4 gennaio, differita tv, percorso, streaming; Rally Dakar 2026, dove vedere le tappe in tv e streaming: date e orari; Dakar 2026: programma, tappe, partecipanti, orari e dove vederla in TV e in streaming; Tutto quello che c'è da sapere sulla Dakar 2026.
Dakar 2026 oggi: orari 11 gennaio, differita tv, percorso, streaming - Dopo l'unico giorno di riposo della "corsa più dura del mondo", è tempo di rimettersi in moto per la carovana che sta attraversando ... oasport.it
Spiali nel deserto. Mantenere lo slancio alla Dakar significa potersi fidare di ogni singolo componente del veicolo e portarlo al limite. Il Ford Raptor T1+ disegna spirali con la sabbia del deserto, sicuramente la foto più ipnotica che vedrete oggi. Complimenti al - facebook.com facebook
Dakar 2026 oggi al via: tutti i sogni dei tre bresciani | Giornale di Brescia x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.