Dakar 2026 | Lategan sbaglia Ekstrom si prende di forza la settima tappa tra le auto

Nella settima tappa della Dakar 2026, la gara tra le auto ha visto un cambio di leadership con la vittoria inaspettata di Mattias Ekstrom. Dopo un errore di Lategan, Ekstrom ha sfruttato l’occasione per affermarsi sulla strada, consolidando la sua posizione nella competizione. La tappa ha confermato l’incertezza e la competitività della corsa, offrendo un momento di svolta nel percorso verso il traguardo finale.

Termina con la vittoria a sorpresa di Mattias Ekstrom la settima tappa dedicata alla Dakar 2026 per ciò che concerne la categoria delle auto. Il pilota svedese è arrivato per primo dopo una special di 459 km partita dalla Capitale Riad e terminata in quel di Wadi Ad Dawasir. Si è trattata di una vittoria quasi inaspettata per il nordico in forza alla Ford Racing ed affiancato da Bergkvist, capace di arrivare al traguardo fermando il cronometro a 3:44:433 rifilando +4:27 a Joao Ferreira (Toyota Gazoo Racing SA, con Palmeiro), seconda davanti a Mitch Guthrie (Ford Racing, con Walch), terzo con uno scarto di +4:55. 🔗 Leggi su Oasport.it

