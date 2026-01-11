Oggi, domenica 11 gennaio alle 17.20 su Rai 1, torna

Francesca Fialdini torna oggi, domenica 11 gennaio, alle 17.20 su Rai 1 con un nuovo appuntamento di Da Noi. a Ruota Libera, il programma di interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo e a persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla propria vita, rimettendosi in gioco. Anticipazioni e ospiti dell’11 gennaio 2026. Nel corso della puntata sarà ospite il cantautore, musicista e conduttore Nek che, dopo l’avventura da coach a The Voice Senior e, da ieri, a The Voice Kids, partirà per un nuovo tour che lo porterà in Italia e in Europa. A seguire, sarà presente anche la conduttrice radiofonica Elenoire Casalegno, tra i volti nuovi della mattinata di Rai Radio2. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Da Noi… a Ruota Libera con Nek ed Elonoire Casalegno tra gli ospiti

