Da Noi… a Ruota Libera con Nek ed Elonoire Casalegno tra gli ospiti
Oggi, domenica 11 gennaio alle 17.20 su Rai 1, torna
Francesca Fialdini torna oggi, domenica 11 gennaio, alle 17.20 su Rai 1 con un nuovo appuntamento di Da Noi. a Ruota Libera, il programma di interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo e a persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla propria vita, rimettendosi in gioco. Anticipazioni e ospiti dell’11 gennaio 2026. Nel corso della puntata sarà ospite il cantautore, musicista e conduttore Nek che, dopo l’avventura da coach a The Voice Senior e, da ieri, a The Voice Kids, partirà per un nuovo tour che lo porterà in Italia e in Europa. A seguire, sarà presente anche la conduttrice radiofonica Elenoire Casalegno, tra i volti nuovi della mattinata di Rai Radio2. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
