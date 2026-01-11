Da Foggia a Crans Montana la testimonianza di Jole Figurella sul luogo della tragedia | A volte basta la presenza

Jole Figurella condivide la sua testimonianza dal luogo dell’incidente al bar ‘Le Constellation’ a Crans Montana, dove nel 2026 si è verificata una grave tragedia con 40 vittime. Proveniente da Foggia, la sua presenza sul sito testimonia l’importanza di un ricordo condiviso e di un’attenzione costante verso le conseguenze di eventi così drammatici. La sua esperienza sottolinea come, a volte, basta semplicemente essere presenti per mantenere viva la memoria.

Ha appena fatto ritorno dal luogo teatro della immane tragedia con la quale si è aperto il 2026, l'incendio al bar 'Le Constellation' dove hanno perso la vita 40 persone. A Crans-Montana c'era anche Iole Figurella, presidente della associazione Il Cuore e soccorritrice, che nei giorni scorsi ha.

Crans-Montana, uno dei sopravvissuti è sotto shock: "Non esce di casa, si sente colpevole" - Montana, il racconto di chi si è salvato dall’incendio: un giovane sopravvissuto è sotto shock, chiuso in casa e segnato dai sensi di colpa ... virgilio.it

Crans – Montana, il dramma di chi è sopravvissuto: «Mio cugino non si alza più dal letto, si sente in colpa ed è tormentato da quello che ha visto» - La testimonianza di Fabrice Borzi, cugino di un ragazzo che ha vissuto da vicino l’orrore della tragedia e oggi fatica a tornare alla vita quotidiana ... vanityfair.it

#Foggia esprime cordoglio e solidarietà per la tragedia di #CransMontana . identificata una quarta vittima italiana x.com

Il Comune di Foggia esprime cordoglio per le vittime dell'incendio a Crans-Montana - facebook.com facebook

