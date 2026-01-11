Cybercrime in Emilia-Romagna | il report 2025 della Polizia Postale

Il report 2025 della Polizia Postale evidenzia l’importanza di Emilia-Romagna e Bologna nella lotta al cybercrime. La polizia postale svolge attività quotidiane di prevenzione, contrasto e supporto ai cittadini, con attenzione particolare a truffe online, minori e soggetti vulnerabili. Questo documento fornisce un quadro aggiornato sulla situazione e sulle strategie adottate per garantire maggiore sicurezza nel territorio digitale regionale.

Bologna e l'Emilia-Romagna si confermano territori chiave nella lotta ai reati digitali. La polizia postale, ogni giorno, è impegnata nel contrastare il cybercrime, nella protezione dei cittadini dalle truffe online e nell'intervento nei casi che vedono coinvolti minori e soggetti vulnerabili. L'attività della Polizia Postale nel 2025 si è sviluppata sul contrasto alla pedopornografia online (2.574 procedimenti, 222 arresti) al cybercrime economico-finanziario (27.085 casi), sul monitoraggio delle infrastrutture critiche e agli oltre 4.300 istituti scolastici

