Cultura e creatività valgono 112,6 mld di euro | cresce il ruolo nell’economia italiana

Nel 2024, il settore culturale e creativo in Italia ha prodotto un valore aggiunto di 112,6 miliardi di euro, con un incremento dello 2,1% rispetto all’anno precedente. L’occupazione nel settore ha raggiunto 1,53 milioni di persone, segnando un aumento dello 1,6%. Questi dati evidenziano il ruolo crescente della cultura e della creatività nell’economia italiana, contribuendo allo sviluppo e alla sostenibilità del sistema produttivo nazionale.

di Monica Sozzi, del Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 15 dicembre 2025 Nel 2024 il sistema produttivo culturale e creativo ha generato 112,6 miliardi di euro di valore aggiunto (+2,1% sul 2023) e 1,53 milioni di occupati (+1,6%). Considerando gli effetti diretti e indiretti, la cultura attiva 302,9 miliardi di euro, pari al 15,5% della ricchezza nazionale. Ciò corrisponde a un moltiplicatore economico pari a 1,7: per ogni euro prodotto dal settore culturale e creativo, l'economia ne attiva complessivamente 1,7, grazie ai legami con turismo, servizi, manifattura e innovazione.

