L’assessore alla Cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio, ha evidenziato l’importanza di ricordare Sergio Flamigni, figura di rilievo nella storia repubblicana italiana. In una nota ufficiale, Smeriglio ha sottolineato come il gesto di rendere omaggio a Flamigni contribuisca a preservare la memoria storica e a valorizzare il patrimonio culturale del Paese. Questa commemorazione rappresenta un momento di riflessione condivisa sulla nostra identità democratica.

L’assessore alla Cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio, ha rilasciato una dichiarazione significativa in una nota ufficiale, sottolineando l’importanza di ritrovarsi in questo momento per ricordare e rendere omaggio a una figura storica che ha avuto un ruolo cruciale nella vita repubblicana del nostro Paese. Smeriglio ha evidenziato la capacità di questa figura di attraversare la ‘notte della Repubblica’, affrontando temi complessi come il caso Moro, la P2 e Cosa Nostra. Ha inoltre ricordato che l’archivio dedicato a queste tematiche è attivo da venti anni, precisamente dal 2005. Secondo l’assessore, prendersi cura dei luoghi della memoria è fondamentale, poiché rappresentano un baluardo per la libertà e, in molte occasioni, questo lavoro diventa un atto di resistenza e controtendenza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

