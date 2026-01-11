Crisi Iran Israele in massima allerta per possibile intervento Usa Prosegue il blackout di internet ondata di arresti di alto livello

La crisi in Iran si intensifica, con Israele in massima allerta per un possibile intervento degli Stati Uniti. Nel frattempo, prosegue il blackout di internet e si registrano numerosi arresti di alto livello. La situazione rimane complessa e in evoluzione, richiedendo attenzione e analisi approfondite degli sviluppi in corso.

Netanyahu, attraverso Putin, ha fatto sapere all'Iran che non c'è la volontà di attaccare - L'esercito israeliano annuncia una misura di sorveglianza elettronica in Cisgiordania che, secondo i media, riguarda i coloni; L’Iran ha perso un alleato strategico. E sul collo ha il fiato di Netanyahu; Medio Oriente e Gaza, media: c'è accordo tra Trump e Netanyahu per colpire Iran; Rivolta in Iran: la crisi che trascende i confini e accende reazioni globali. Il piano di fuga di Khamenei.

crisi iran israele massimaCrisi Iran, Israele in massima allerta per possibile intervento Usa. Prosegue il blackout di internet, ondata di arresti di “alto livello” - Le forze israeliane si preparano mentre cresce l'attesa per una possibile risposta americana contro Teheran. ilfattoquotidiano.it

crisi iran israele massimaMedia, 'Israele in massima allerta per possibile intervento Usa in Iran' - Israele è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran, dove divampano le proteste antigovernative: lo scrive Reuters online, citando tre fonti israeliane ... ansa.it

