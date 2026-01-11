La crisi tra Iran e Israele si intensifica, con Israele in massima allerta per un possibile intervento degli Stati Uniti. Nel frattempo, prosegue il blackout di internet, mentre le autorità aumentano il livello di allerta. La situazione rimane in evoluzione, con conseguenze significative sulla stabilità regionale e sulla comunicazione digitale.

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crisi Iran, Israele in massima allerta per possibile intervento Usa. Prosegue il blackout di internet. La polizia: “Alzato il livello dello scontro”

Leggi anche: Crisi Iran, Israele in massima allerta per possibile intervento Usa. Prosegue il blackout di internet, ondata di arresti di “alto livello”

Leggi anche: Iran, il blackout selettivo del governo continua. Israele in allerta massima per possibile intervento Usa – Il video

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Netanyahu, attraverso Putin, ha fatto sapere all'Iran che non c'è la volontà di attaccare - L'esercito israeliano annuncia una misura di sorveglianza elettronica in Cisgiordania che, secondo i media, riguarda i coloni; L’Iran ha perso un alleato strategico. E sul collo ha il fiato di Netanyahu; Medio Oriente e Gaza, media: c'è accordo tra Trump e Netanyahu per colpire Iran; Rivolta in Iran: la crisi che trascende i confini e accende reazioni globali. Il piano di fuga di Khamenei.

Crisi Iran, Israele in massima allerta per possibile intervento Usa. Prosegue il blackout di internet. La polizia: “Alzato il livello dello scontro” - Blackout di internet in Iran e ondata di arresti di alto livello mentre Israele si prepara a possibili operazioni militari americane - ilfattoquotidiano.it