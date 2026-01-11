Crans16enne può esser portato a Milano

I medici di Zurigo hanno stabilito che Leonardo Bove, il 16enne milanese rimasto ferito nel incendio del Constellation, può essere trasferito. Di conseguenza, è previsto il suo rientro in Italia, a Milano. La decisione è stata presa dopo aver valutato le condizioni di salute del giovane, consentendogli di tornare in patria per ricevere ulteriori cure e assistenza.

