Crans16enne può esser portato a Milano
I medici di Zurigo hanno stabilito che Leonardo Bove, il 16enne milanese rimasto ferito nel incendio del Constellation, può essere trasferito. Di conseguenza, è previsto il suo rientro in Italia, a Milano. La decisione è stata presa dopo aver valutato le condizioni di salute del giovane, consentendogli di tornare in patria per ricevere ulteriori cure e assistenza.
12.07 I medici di Zurigo hanno deciso che Leonardo Bove, il 16enne milanese rimasto ferito nel rogo del Constellation, è trasportabile e può rientrare dalla Svizzera in Italia. Secondo quanto appreso dall'Ansa il giovane potrebbe essere trasferito già oggi in elicottero all'ospedale milanese Niguarda, condizioni meteo permettendo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
