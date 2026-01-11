Crans-Montana via libera al trasferimento di Leonardo Bove | il 16enne arriverà al Niguarda in serata

È stato autorizzato il trasferimento di Leonardo Bove, il ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito nell’incendio di Crans-Montana. I medici svizzeri hanno dato il loro consenso e il giovane arriverà in Italia, al Niguarda, in serata. La decisione segue le valutazioni cliniche e mira a garantire le cure più appropriate nel percorso di recupero.

È arrivato il via libera dei medici svizzeri al trasferimento in Italia di Leonardo Bove, il 16enne milanese rimasto gravemente ferito nell’ incendio di Crans-Montana. Dopo giorni di attesa, legati sia alle condizioni cliniche del ragazzo sia al maltempo, nelle ultime ore si è aperta una finestra meteo favorevole che ha reso possibile il viaggio verso l’ospedale Niguarda di Milano. L’autorizzazione al trasferimento. Ad annunciare l’avvio delle operazioni è stato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, spiegando che l’autorizzazione al trasferimento è arrivata dall’équipe che ha seguito il giovane nell’ospedale di Zurigo, dove era ricoverato e finora non trasportabile. 🔗 Leggi su Open.online

