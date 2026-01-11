Crans-Montana rispunta il video shock prima della strage | Guardate bene camerieri e clienti…

Un video pubblicato prima dell’incendio a Crans-Montana ha sollevato dubbi sulla sicurezza del bar Le Constellation. Le immagini invitano a osservare attentamente camerieri e clienti, mentre le cause dell’incendio, avvenuto nella notte di Capodanno, sono ancora al centro di indagini. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli rigorosi e di pratiche adeguate per garantire la sicurezza in locali pubblici.

Il devastante incendio che ha colpito la località di Crans-Montana nella notte di Capodanno continua a sollevare interrogativi sulla gestione della sicurezza all’interno del bar Le Constellation e sulle pratiche adottate per l’intrattenimento dei clienti. Al centro dell’attenzione degli inquirenti è finito un video promozionale della durata di trentasette secondi, riportato alla luce dal settimanale svizzero Die Weltwoche, che documenta l’uso abituale di materiale pirotecnico nel locale. Il filmato, diffuso originariamente sui social del bar e poi rimosso, mostra un ambiente festoso in cui camerieri e clienti maneggiano fontane scintillanti in uno spazio chiuso e affollato. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Crans-Montana, rispunta il video shock prima della strage: “Guardate bene camerieri e clienti…” Leggi anche: Crans-Montana, rispunta il video shock prima della strage: camerieri e clienti con fontane scintillanti Leggi anche: Strage di Crans-Montana, i clienti ignari della gravità tra le fiamme e la musica – Il video Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Rispunta online uno dei video rimossi del Constellation di Crans-Montana: camerieri e clienti con fontane scintillanti; “C'era anche mia figlia, morta in modo orribile”. Crans Montana, la mamma in lacrime rompe il silenzio. Strage di Crans-Montana, camerieri e clienti con fontane scintillanti. Uno dei video rimossi rispunta online - Nel filmato promozionale del bar «Le Constellation» le candele pirotecniche sono una delle caratteristiche del locale. msn.com

Crans-Montana, rispunta il video shock prima della strage: camerieri e clienti con fontane scintillanti - Montana continua a far emergere dettagli inquietanti sulla gestione della sicurezza e sulle abitudini ... thesocialpost.it

A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli https://shorturl.at/jG7AR - facebook.com facebook

Crans-Montana: Moretti, il giro della prostituzione e i “protettori svizzeri” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.