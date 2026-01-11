Crans-Montana rispunta il video shock prima della strage | camerieri e clienti con fontane scintillanti

A Crans-Montana, emergono nuovi dettagli prima della tragedia di Capodanno, tra cui video che mostrano camerieri e clienti con fontane di bevande. Questi elementi sollevano dubbi sulla gestione della sicurezza e sulle condizioni che hanno preceduto l’incendio. La vicenda resta sotto stretta osservazione, mentre le autorità approfondiscono le cause e le responsabilità di quanto accaduto in questa località svizzera.

Il drammatico rogo che ha sconvolto la località di Crans-Montana continua a far emergere dettagli inquietanti sulla gestione della sicurezza e sulle abitudini sconsiderate che hanno preceduto la strage di Capodanno. Al centro dell'inchiesta si trova oggi un video promozionale di trentasette secondi, recuperato dal settimanale svizzero Die Weltwoche, che getta una luce sinistra sulle dinamiche interne al bar Le Constellation. Nonostante i tentativi dei titolari, Jacques e Jessica Moretti, di ripulire la propria immagine digitale eliminando i contenuti dai social network subito dopo la tragedia, la rete ha restituito una prova schiacciante della sistematicità con cui venivano utilizzati materiali pirotecnici all'interno del locale.

