Crans-Montana rispunta il video choc prima della tragedia

Prima della tragedia di Crans-Montana, un video shock ha attirato l’attenzione delle autorità svizzere. L’incendio che ha causato numerose vittime rimane al centro delle indagini, con approfondimenti sulle cause e i fattori precedenti. La situazione evidenzia l’importanza di analizzare attentamente gli eventi per comprendere le responsabilità e prevenire future tragedie.

Il devastante incendio costato la vita a decine di persone nella località turistica di Crans-Montana continua a essere al centro delle indagini delle autorità elvetiche. Nelle ultime ore è riemerso un filmato promozionale, della durata di poco più di mezzo minuto, che mostra l’interno del locale notturno dove si è sviluppato il rogo di Capodanno e documenta l’uso abituale di effetti pirotecnici in sala, a stretto contatto con clienti e personale. Il video, recuperato dalla stampa svizzera dopo la sua rimozione dai social, è ora al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto riportato dai media locali, i proprietari del bar avrebbero provveduto, subito dopo la tragedia, a cancellare profili e contenuti online relativi al club, nel tentativo di azzerare la propria presenza digitale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Crans-Montana, rispunta il video shock prima della strage: “Guardate bene camerieri e clienti…” Leggi anche: Crans-Montana, rispunta il video shock prima della strage: camerieri e clienti con fontane scintillanti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rispunta online uno dei video rimossi del Constellation di Crans-Montana: camerieri e clienti con fontane scintillanti; “C'era anche mia figlia, morta in modo orribile”. Crans Montana, la mamma in lacrime rompe il silenzio. Strage di Crans-Montana, camerieri e clienti con fontane scintillanti. Uno dei video rimossi rispunta online - Nel filmato promozionale del bar «Le Constellation» le candele pirotecniche sono una delle caratteristiche del locale. msn.com

Crans-Montana, rispunta il video shock prima della strage: camerieri e clienti con fontane scintillanti - Montana continua a far emergere dettagli inquietanti sulla gestione della sicurezza e sulle abitudini ... thesocialpost.it

A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli https://shorturl.at/jG7AR - facebook.com facebook

Crans-Montana: Moretti, il giro della prostituzione e i “protettori svizzeri” x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.