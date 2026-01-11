I legali della famiglia di Emanuele Galeppini si preparano a recarsi in Svizzera per approfondire le cause della sua morte durante la tragedia di Crans-Montana. La famiglia desidera ottenere chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte del giovane genovese, residente a Dubai, e conoscere le vere cause dell’accaduto.

I legali della famiglia di Emanuele Galeppini andranno presto in Svizzera per capire cosa sia davvero accaduto al ragazzo, genovese da tempo residente a Dubai, morto nella tragedia di Crans-Montana. La salma, integra e senza ustioni, aveva in tasca il cellulare, funzionante, e i documenti. "Non sappiamo nulla, speriamo che dall’accesso agli atti si possa appurare qualcosa", ha affermato il legale della famiglia, Alessandro Vaccaro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, parla il legale di Galeppini: "Vogliamo le vere cause della sua morte"

