crans montana ok al trasferimento di leonardo bove al niguarda

È stato approvato il trasferimento di Leonardo Bove al Niguarda di Milano. Il giovane sedicenne, rimasto gravemente ferito nell’incendio di Crans-Montana, potrà ora ricevere le cure nel suo paese. La decisione dei medici svizzeri rappresenta un passo importante nel percorso di recupero di Leonardo, l’ultimo dei feriti italiani ricoverato all’estero.

Il viaggio verso casa di Leonardo Bove può finalmente cominciare. È arrivato l’ok dei medici svizzeri al trasferimento del sedicenne milanese, rimasto gravemente ferito nell’incendio di Crans-Montana e ultimo dei feriti italiani ancora ricoverato all’estero. Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che ha spiegato come le condizioni meteorologiche abbiano finalmente aperto una finestra favorevole per il viaggio. Il via libera dei medici e la finestra meteo. “Abbiamo avuto l’ok dai medici svizzeri al trasferimento del ragazzo e le condizioni meteo ci offrono una finestra utile per il viaggio”, ha dichiarato Bertolaso, sottolineando come per giorni il rientro fosse stato impossibile sia per le condizioni cliniche del giovane sia per il maltempo che aveva impedito l’utilizzo dell’elicottero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

