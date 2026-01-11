Crans-Montana indagini del 2020 sui coniugi Moretti | prestito Covid da 75.500 franchi svizzeri usato per comprare una Maserati

Nel 2020, i coniugi Moretti di Crans-Montana sono stati coinvolti in indagini riguardanti un prestito Covid di 75.500 franchi svizzeri, successivamente utilizzato per l'acquisto di una Maserati. I gestori del bar Le Constellation avevano già attirato l’attenzione delle autorità vallesane per presunte irregolarità legate ai prestiti e alle condizioni di lavoro.

I gestori del bar Le Constellation erano già finiti nel mirino delle autorità vallesane per i prestiti Covid e presunte irregolarità sul lavoro. Nessuna condanna è mai stata emessa.

