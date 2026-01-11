Crans Montana il docente di diritto | anche in Italia può aprirsi un processo

A Crans Montana, il docente di diritto ha evidenziato che anche in Italia è possibile avviare un procedimento giudiziario. Su incarico della Presidenza del Consiglio, l’avvocatura dello Stato collabora con le autorità svizzere e italiane, che hanno aperto rispettivamente un’indagine e un fascicolo. Questa collaborazione mostra come i sistemi giudiziari dei due paesi possano operare insieme in casi di interesse comune.

Roma, 11 gennaio 2026 – “L’avvocatura dello Stato su mandato della presidenza del Consiglio si è messa in contatto per seguire le indagini con la procura elvetica e con la procura di Roma che ha aperto a sua volta un fascicolo. Siamo pronti a fornire alle famiglie tutta l’assistenza necessaria per fare sì che possano avere giustizia, le famiglie hanno la mia parola: non saranno lasciate sole mentre chiedono giustizia di fronte a questa vicenda”. È quanto ha assicurato venerdì scorso la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che, incontrando le famiglie delle giovani vittime di Crans Montana insieme all’avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, ha consigliato loro, in questa prima fase, di “non prendere subito degli avvocati” ma di “restare uniti” trincerandosi dietro la forza dello Stato, in attesa dell’evoluzione del processo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

