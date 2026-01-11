Crans Montana il 19 gennaio affidato l’incarico per l’autopsia sul corpo del sedicenne Emanuele Galeppini

Da ilgiornaleditalia.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 gennaio si svolgerà a Crans Montana l'autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini, il sedicenne morto nell'incidente di Crans Montana. L'esame, richiesto dalla famiglia genovese, segue l'arresto di Jacques Moretti e i domiciliari per la moglie. Contestualmente, i legali della famiglia si recheranno a Sion per esaminare gli atti relativi all'incendio. L'autopsia fornirà elementi utili per chiarire le cause della tragedia.

Dopo l'arresto di Jacques Moretti, e i domiciliari per la moglie, i legali della famiglia genovese andranno a Sion per esaminare gli atti relativi all'incendio Sarà eseguita il prossimo 19 gennaio l’autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini, il sedicenne genovese morto nella strage di Crans Mo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

crans montana il 19 gennaio affidato l8217incarico per l8217autopsia sul corpo del sedicenne emanuele galeppini

© Ilgiornaleditalia.it - Crans Montana, il 19 gennaio affidato l’incarico per l’autopsia sul corpo del sedicenne Emanuele Galeppini

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, il 19 gennaio l’incarico per l’autopsia su Emanuele Galeppini

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, identificato il corpo del genovese Emanuele Galeppini

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Crans Montana, morte di Emanuele Galeppini: il 19 gennaio l’autopsia; Strage di Crans-Montana, il 19 gennaio l’incarico per l’autopsia su Emanuele Galeppini; Crans-Montana: una Messa per essere vicini; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera.

crans montana 19 gennaioStrage di Crans-Montana, il 19 gennaio l’incarico per l’autopsia su Emanuele Galeppini - Su incarico della Procura di Roma, i pm genovesi affideranno l’esame al medico legale Francesco Ventura. ilsecoloxix.it

Crans Montana, morte di Emanuele Galeppini: il 19 gennaio l’autopsia - Dopo l'arresto di Jacques Moretti e i domiciliari per la moglie arrivano le scuse della vicesindaca di Crans per i mancati controlli nel locale ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.