Crans Montana il 19 gennaio affidato l’incarico per l’autopsia sul corpo del sedicenne Emanuele Galeppini
Il 19 gennaio si svolgerà a Crans Montana l'autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini, il sedicenne morto nell'incidente di Crans Montana. L'esame, richiesto dalla famiglia genovese, segue l'arresto di Jacques Moretti e i domiciliari per la moglie. Contestualmente, i legali della famiglia si recheranno a Sion per esaminare gli atti relativi all'incendio. L'autopsia fornirà elementi utili per chiarire le cause della tragedia.
Dopo l'arresto di Jacques Moretti, e i domiciliari per la moglie, i legali della famiglia genovese andranno a Sion per esaminare gli atti relativi all'incendio Sarà eseguita il prossimo 19 gennaio l’autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini, il sedicenne genovese morto nella strage di Crans Mo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, il 19 gennaio l’incarico per l’autopsia su Emanuele Galeppini
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, identificato il corpo del genovese Emanuele Galeppini
Crans Montana, morte di Emanuele Galeppini: il 19 gennaio l’autopsia; Strage di Crans-Montana, il 19 gennaio l’incarico per l’autopsia su Emanuele Galeppini; Crans-Montana: una Messa per essere vicini; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera.
Strage di Crans-Montana, il 19 gennaio l’incarico per l’autopsia su Emanuele Galeppini - Su incarico della Procura di Roma, i pm genovesi affideranno l’esame al medico legale Francesco Ventura. ilsecoloxix.it
Crans Montana, morte di Emanuele Galeppini: il 19 gennaio l’autopsia - Dopo l'arresto di Jacques Moretti e i domiciliari per la moglie arrivano le scuse della vicesindaca di Crans per i mancati controlli nel locale ... msn.com
L’ultima provocazione di Charlie Hebdo sui ragazzi di Crans Montana, rivolta sul web x.com
A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli https://shorturl.at/jG7AR - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.