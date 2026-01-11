Crans-Montana fissata la data dell' autopsia di Emanuele Galeppini

È stata programmata per il 20 gennaio l’autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini, il 17enne genovese tra le vittime della tragedia di Crans-Montana. Nei prossimi giorni verrà conferito l’incarico ufficiale per l’esame autoptico, che farà luce sulle cause del decesso e sui dettagli dell’incidente. La procedura si inserisce nel quadro delle indagini volte a chiarire quanto accaduto in Svizzera.

Verrà conferito nei prossimi giorni, per essere svolto il 20 gennaio, l'incarico per l'esame autoptico sul corpo di Emanuele Galeppini, il 17enne genovese tra le sei vittime italiane della tragedia di Crans-Montana in Svizzera.L'esame sarà eseguito dal direttore dell'istituto di medicina legale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

